Американская фигуристка на чемпионате мира порезала коньком ногу соперницы
21 марта 2019 16:37
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Корейцы отмечают, что дебютантка турнира в ходе разминки каталась максимально близко к бортику, чтобы никому не мешать, но Белл умышленно наехала на не сзади и даже не принесла извинений.
По данным агентства Yonhap, Южнокорейская федерация фигурного катания подала официальный протест в связи с действиями американки. Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование по этому поводу. В заявлении организации отмечается, что на основе видеоролика инцидента нельзя однозначно утверждать, что в поведении американки был злой умысел.
Несмотря на травму, 16-летняя кореянка на своем первом взрослом чемпионате мира установила личный рекорд в короткой программе (72,91 балла), показав пятый результат. 22-летняя Белл (71,26) перед произвольным прокатом идет шестой. Лидирует россиянка Алина Загитова (82,08).
Отмечается, что Лим Юн Су и Белл тренируются в одной группе в Лоc-Анджелесе под руководством Рафаэля Арутюняна и американка весь сезон издевалась над кореянкой.
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