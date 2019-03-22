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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

22 марта 2019 17:16
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Второе место заняла казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева, третье — россиянка Евгения Медведева.
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Второе место заняла казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева, третье — россиянка Евгения Медведева, сообщает газета "Известия" со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Загитова по сумме двух программ набрала 237,50 балла, Турсынбаева — 224,76, Медведева — 223,80 балла. Еще одна россиянка, Софья Самодурова, заняла восьмое место с результатом 208,58 балла.

Лидером среди мужчин по итогам короткой программы стал американский спортсмен Натан Чен, также победивший в чемпионате мира 2018 года. Второе место занял еще один представитель США, Джейсон Браун, третье — японец Юдзуру Ханю. Россиянин Михаил Коляда занял 10-е место. 


Фото:   «Спорт-Экспресс»
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