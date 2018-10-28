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Алексей Стрепетов: "Божович - фартовый тренер, шансы "Зенита" и "Крыльев" - 50 на 50"
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Алексей Стрепетов: "Божович - фартовый тренер, шансы "Зенита" и "Крыльев" - 50 на 50"

28 октября 2018 01:14
91
Бывший игрок
Бывший игрок "Зенита" Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России сине-бело-голубых с "Крыльями Советов", передает sport-express.ru.

- В матче с "Бордо" зенитовцам явно не хватало свежести. Команда играла за счёт силы воли. Было много ошибок в обороне, много брака в действиях игроков средней линии, - цитирует "Петербургский дневник" Стрепетова. -. Не хватало движения, наша команда делала много передач поперек поля, назад, редко обостряла игру. Хотя матч передвинут на понедельник, времени на восстановление все равно мало.

К тому же Артем Дзюба играл в матче Лиги Европы с температурой, не до конца залечили травмы Далер Кузяев и Александр Ерохин. Играть без свежести тяжело. А "Крылья" на примере "Динамо" знают, как надо сыграть против "Зенита", чтобы победить – закрыть Дзюбу, не дать сыграть флангами.

К тому же известно, что против своей бывшей команды все играют с особым настроем. Некоторым ещё и откровенно везёт в таких встречах. Так что стоит ждать от бывших зенитовцев, которые сейчас выступают за "Крылья", сюрпризов.

Божович – опытный специалист, и что очень важно – он фартовый тренер. Не думаю, что он будет играть с "Зенитом" первым номером, хотя самарцам очень нужны очки. Не сказал бы, что наша команда будет фаворитом, считаю, что шансы 50 на 50. Конечно, класс игроков "Зенита" выше, и если они сыграют в свою силу, то победят.


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