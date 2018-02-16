Алексей Немов высказал свое личное мнение о том, где должен строиться Немов-центр

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Но взаимоотношения спортсмена с Тольятти могут перейти на новый уровень, поскольку здесь собираются возводить дворец гимнастики. О его создании заговорили еще в 2009 году. Сейчас проектирование и строительство центра спортивной подготовки занесено в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ.И сейчас главная задача определиться, где построить новое спортивное сооружение. Жителям города 18 марта, в день выборов Президента РФ, предстоит участвовать в общественном голосовании по важным для города вопросам. Один из них как раз касается места строительства «Немов-центра» – у ДКИТ или у ДС «Волгарь». Алексей Немов поделился своим мнением на этот счет:– Лично мое мнение: строить надо возле ДКИТ. Там удобные подъездные пути, можно подъехать с трех сторон. Все-таки хочется, чтобы в городе не только в одном месте консолидировались спортивные объекты. Мне нравится, что это центр Автограда, что сюда удобно добираться из других районов, что рядом находится парк Победы и здесь большая проходимость. Родители будут видеть, как тренируются дети. Наша задача как раз состоит в том, чтобы привлечь внимание молодых родителей, чтобы они приводили детей на занятия спортом. Так что я считаю, что ДКИТ – это отличный вариант.Если у нас получится со строительством, я буду сюда привозить тренеров высокого уровня. Здесь будет очень много гимнастической активности. Надеюсь на это. И со своей стороны сделаю все, чтобы центр появился.Фото: vdmst.ru