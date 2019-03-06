Александру Емельяненко не удалось отделаться штрафом за неповиновение полиции
6 марта 2019 23:54
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"Решением суда апелляционной инстанции постановление Кисловодского городского суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - цитирует вердикт "Интерфакс".
Судья рассмотрел жалобу единолично, сам Емельяненко на заседании не присутствовал, в ходатайстве о его участии в заседании по видеосвязи судья отказал, уточняет агентство.
Емельяненко был задержан 1 марта в Кисловодске после совершенного ДТП. Он находился за рулем автомобиля Mercedes с признаками алкогольного опьянения. На требования автоинспекторов предъявить документы боец ответил грубым отказом, нецензурной бранью и угрозами. Далее он попытался скрыться от полицейских, двигаясь по тротуару, но был блокирован и задержан с применением наручников.
В связи со скандалом Емельяненко не будет участвовать в турнире Russian Cagefighting Championship 4 мая в Челябинске.
Фото: соцсети
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