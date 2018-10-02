Я нашел ошибку
Главные новости: 
В ходе которой обсудили возможные механизмы эффективного развития комфортной городской среды на территории области.
Елена Лапушкина приняла участие в конференции регионального отделения ОНФ
Стражи порядка установили, что женщина не собиралась в дальнейшем предоставлять гражданам жилое помещение по указанному адресу для проживания.
В Жигулевске пенсионерка попала под уголовное дело за незаконную регистрацию четырех мигрантов
Руководитель области подчеркнул, что ему, как главе региона, важно получать объективную информацию по всем направлениям, в том числе и по работе областного правительства. И здесь активисты ОНФ оказывают неоценимую помощь.
Активисты ОНФ подвели итоги реализации программы по формированию комфортной городской среды в губернии
Руководитель тольяттинской метеобсерватории отмечает резкое ухудшение экологической обстановки в городе.
Надежда Карпасова: «Такое загрязнение атмосферы произошло впервые за двадцать лет»
На мероприятии глава города вручила самарским педагогам нагрудные знаки «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».
Елена Лапушкина поздравила воспитателей и учителей Самары с профессиональными праздниками
Параллельно тепло начали подавать и в жилищный фонд. В настоящее время отапливаются 2003 многоквартирных дома (19,5%). В целом же теплоснабжением будут охвачены все 10260 домов.
Треть детских садов и школ Самары подключены к отоплению
Кроме того, на отрезке ул. Ленинская с 20:00 5 октября 2018 года до 16:00 6 октября 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.
В связи с проведением фестиваля «Ожившие страницы истории» в Самаре будет ограничено движение по ул. Ленинская
Команда под руководством Андрея Тихонова с семью очками занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.
Александр Шикунов: «Вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается»
сегодня  Вторник, 2 октября, 18:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/10:
USD 65.57
-0.02
EUR 75.99
-0.24
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Александр Шикунов: «Вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается»

2 октября 2018 16:18
87
Команда под руководством Андрея Тихонова с семью очками занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов заявил, что руководство самарского клуба на данный момент не рассматривает возможность отставки главного тренера команды Андрея Тихонова, передает sports.ru.

«Вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается. Продолжаем работать», – сказал Шикунов.

«Крылья Советов» уступили «Рубину» (1:2) в матче 9-го тура РПЛ. Это поражение стало для клуба третьим подряд. Команда под руководством Андрея Тихонова с семью очками занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
664
5 августа 2018  14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.  ЧМ-2018
540
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
523
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7547
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8104
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7846
Весь список
Спорт в регионе
2 октября 2018  16:18
Команда под руководством Андрея Тихонова с семью очками занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.
Александр Шикунов: «Вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается»
Команда под руководством Андрея Тихонова с семью очками занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.    Спорт в регионе
86
2 октября 2018  10:39
В октябре самарцы смогут протестировать себя на нормативы ГТО
В октябре самарцы смогут протестировать себя на нормативы ГТО
Необходимо направлять предварительные заявки - количество мест ограничено! Спорт в регионе
122
2 октября 2018  00:17
Голкипер признался, что ему всё сложнее играть на два фронта и переносить максимальные нагрузки.
"Ухожу со спокойной душой". Акинфеев больше не будет играть за сборную России
Голкипер признался, что ему всё сложнее играть на два фронта и переносить максимальные нагрузки.  Спорт в регионе
408
1 октября 2018  23:52
В течение четырех дней военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова, мелкокалиберной винтовки, плавании, метании ручной гранаты, кроссе, преодолении полосы препятствий.
В Самаре подведены итоги спартакиады Вооруженных Сил РФ по прикладным видам спорта
В течение четырех дней военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова, мелкокалиберной винтовки, плавании, метании... Спорт в регионе
276
1 октября 2018  23:03
На последней минуте компенсированного времени, после штрафного удара Сердар Азмун смог отправить мяч в ворота самарцев.
"Крылья Советов" в Казани проиграли "Рубину" - 1:2
На последней минуте компенсированного времени, после штрафного удара Сердар Азмун смог отправить мяч в ворота самарцев.  Спорт в регионе
282
1 октября 2018  17:02
2 октября серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Валерий Захаревич проведет мастер-класс по фехтованию для учащихся Самарского спортивного лицея.
Проект ОНФ «Легенды спорта – детям» в Самаре
2 октября серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Валерий Захаревич проведет мастер-класс по фехтованию для учащихся Самарского спортивного лицея.  Спорт в регионе
192
1 октября 2018  16:54
В соревнованиях приняли участие сильнейшие боксеры из Пермского края, Башкирии, Татарстана, республики Коми, Ульяновской, Нижегородской, Оренбургской, Астраханской, Волгоградской и Самарской областей Российской Федерации.
В Безенчукском районе прошли всероссийские соревнования по боксу
В соревнованиях приняли участие сильнейшие боксеры из Пермского края, Башкирии, Татарстана, республики Коми, Ульяновской, Нижегородской, Оренбургской,... Спорт в регионе
176
Весь список


Видео
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
278
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
728
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15687
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
761
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
994
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
911
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
913
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
961
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1993
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1423
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1581
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1542
Весь список

Мероприятия
Елена Лапушкина поздравила воспитателей и учителей Самары с профессиональными праздниками
Росреестр Самарской области: состоится "прямая линия" о регистрации «долевок»
Самарская область присоединилась к Всероссийской акции «Добро в село»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда