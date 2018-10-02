Александр Шикунов: «Вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается»

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«Вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается. Продолжаем работать», – сказал Шикунов.«Крылья Советов» уступили «Рубину» (1:2) в матче 9-го тура РПЛ. Это поражение стало для клуба третьим подряд. Команда под руководством Андрея Тихонова с семью очками занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.