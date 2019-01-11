Александр Шикунов: «Самедов пошел на снижение зарплаты для перехода в «Крылья»

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– Сумму раскрывать не могу. Да, пошел. Конечно. У нас есть свой потолок, который мы не можем превысить.– Александр с Божовичем долго работал. И мы с ним знакомы. Он еще при мне начинал играть в «Спартаке». У нас с ним нормальные отношения. Он мне сказал: «Юрич, с удовольствием приеду. Я вам помогу, а вы – мне» (смеется), – сказал Шикунов.