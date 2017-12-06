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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Александр Шешунов из Безенчука завоевал серебро всероссийских соревнований по боксу среди юниоров

6 декабря 2017 16:08
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Шешунов вошел в состав сборной России.
Спортсмен школы «Ринг» (Безенчук) Александр Шешунов (весовая категория 75 кг) завоевал серебро всероссийских соревнований среди юниоров 16-17 лет, которые прошли в Санкт-Петербурге.

Участвовало 200 спортсменов из 56 регионов. Шешунов вошел в состав сборной России.


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Комментарии



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