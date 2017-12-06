Александр Шешунов из Безенчука завоевал серебро всероссийских соревнований по боксу среди юниоров
6 декабря 2017 16:08
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Участвовало 200 спортсменов из 56 регионов. Шешунов вошел в состав сборной России.
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