Александр Овечкин повторил достижение Лемье и Гретцки
18 февраля 2019 15:58
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Овечкин в очередной раз отличился в гостевом матче регулярного сезона против "Анахайма" (2:5). В нынешнем сезоне на его счету 67 очков (40 шайб + 27 результативных передач) в 58 играх. Он возглавляет список снайперов лиги, опережая ближайшего преследователя на четыре шайбы.
До Александра минимум 40 шайб в десяти и более сезонах забрасывали лишь канадские форварды Марсель Дионн (10 сезонов), Марио Лемье (10) и Уэйн Гретцки (12). Овечкин и Лемье - единственные игроки, десять раз забрасывавшие по 40 голов в составе одной команды.
"Вашингтон" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко в 59 играх.
Фото: newsru.com
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