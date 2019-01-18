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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Александр Фетисов станет председателем совета директоров ПФК «Крылья Советов»

18 января 2019 15:27
99
На этом посту он сменит Дмитрия Шляхтина.
 Александр Фетисов станет председателем совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов».

На этом посту он сменит Дмитрия Шляхтина.

По мнению Дмитрия Азарова эта ротация позволит навести порядок в клубе.

«Нужно увеличивать долю спонсорских средств в финансировании клуба», - отметил губернатор, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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18 января 2019  15:27
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