Александр Фетисов: Наши задачи – улучшить и спортивные, и финансовые результаты "Крыльев"
9 февраля 2019 13:46
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Общение проходило в свободном формате и вопросы собравшихся затрагивали совершенно разные темы: от организации проноса средств поддержки команды на сектор активной поддержки в рамках домашних матчей "Крыльев" до возрождения местных футбольных турниров в отдельных районах Самары. Однако большинство касалось будущего нашего клуба – его стратегического и футбольного развития. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные из них.
Александр Борисович, Вы уже приступили к работе в "Крыльях"? В каком статусе сейчас находитесь?
На данный момент, как и вы, я – болельщик со стажем, хорошо помню, как в 1973 году отец меня привел на "Металлург", поэтому с командой я действительно давно. Весной, после проведения необходимых юридических процедур официально стану председателем Совета Директоров. Пока же я погружаюсь в дела клуба, один день в неделю полностью посвящаю работе с менеджментом "Крыльев". Обсуждаем различные планы, в том числе по структуре управления. Один из наших замыслов, который уже обсудили с Губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым, заключается в том, что одно из мест в Совете Директоров команды должен занять представитель ветеранского сообщества. И я предлагаю это сделать Валерьяну Владимировичу Панфилову (мастер спорта СССР, заслуженный ветеран клуба, который провел за команду 413 матчей – прим. www.KC-CAMAPA.ru). Нам важно слово и мнение ветеранов "Крыльев".
Расскажите, как Вам предложили работать в "КС"? В связи с чем нужны были перемены в клубе?
Новое время требует новых решений. Я действительно погрузился в футбол с рабочей точки зрения за время подготовки и проведения Чемпионата мира. Дмитрию Анатольевичу Шляхтину в связи с высокой загруженностью, особенно – на посту Президента Всероссийской федерации легкой атлетики, было не всегда возможно находить необходимое количество времени. Представьте сколько видов спорта относится к легкой атлетике? Но Дмитрий Анатольевич и сейчас продолжает работать с "Крыльями", поддерживает команду. Однако для решения тех задач, которые ставит Губернатор перед самарским футболом и которые в его представлении будут более эффективно реализованы с привлечением новых сил, было принято соответствующее решение.
Какие задачи стоят сейчас перед Вами и перед клубом?
Для нас важно, чтобы клуб занял место в середине турнирной таблицы, но ближе к её ведущей части. Спортивную часть, думаю, правильно оставить тренерскому штабу, нам же важно определиться с финансированием. Поэтому ставим себе задачи, которые необходимо решать именно в этом направлении. В том числе большая работа должна выполняться коммерческим блоком. Как ранее озвучил Дмитрий Игоревич (Азаров – прим. www.KC-CAMAPA.ru), перед клубом стоит задача привлечения внебюджетных доходов. С каждым годом доля финансирования "Крыльев" из бюджета должна снижаться за счет увеличения спонсорских средств. Будем вместе учиться зарабатывать деньги.
Будет ли "Самара Арена" готова к первому весеннему матчу?
В настоящий момент подготовка стадиона к игре с "Енисеем" уже началась. Конечно, есть определенные природные препятствия. Все наши службы взаимодействуют с руководством стадионе. Особое внимание уделяется главному элементу – газону. Все мы хотим, чтобы матч 9 марта прошел на "Самара Арене", и будем делать все для этого необходимое.
Почему перспективный нападающий Александр Соболев ушел в "Енисей"?
Вопрос по уходу в "Енисей" Александра Соболева правильнее было бы адресовать главному тренеру. В спортивной части работы мы полностью полагаемся на мнение нашего квалифицированного тренерского штаба. От себя могу сказать, что Саша Соболев – перспективный молодой футболист. Мы помним его яркую игру и голы за "Крылья" весной прошлого года. Было решено, что на данном этапе ему необходимо получать постоянную практику, что возможно в "Енисее". Это должно помочь ему в развитии, а когда закончится сезон, будет принято очередное решение о его будущем.
В это трансферное окно была проделана большая селекционная работа. Приход в клуб каждого из новых игроков согласовывается с членами Совета Директоров. И мне кажется, в контрольных матчах отлично видно, что к команде присоединились и большие мастера, и перспективные ребята. Даже в тренировочном режиме, на фоне нагрузок "Крылья" выглядели достойно в матче против "Партизана", который недавно обыграл донецкий "Шахтер" – серьезную силу в европейском футболе.
Как будет выполняться работа с начинающими футболистами? Хочется, чтобы в главной команде постоянно находились именно самарские парни.
Сейчас пересматриваем систему подготовки молодых футболистов. Это будет важнейшим приоритетом в нашей работе. Мы тоже хотим видеть на поле воспитанников самарского футбола. Нужно усиливать работу с ребятами, которые растут в Академии им. Коноплева и школе "Крыльев", чтобы как можно меньше было моментов, когда талантливые мальчишки разбирались по столичным клубам, а там их судьба складывалась не лучшим образом. Мы должны растить своих самарских звезд. Они у нас есть. Но для этого важно создавать условия. Академия Коноплева имеет замечательные традиции, продолжим ее развитие в Тольятти. Здесь в Самаре флагманом выступит Центр подготовки футболистов "КС. В обеих школах будет взаимоувязанный процесс с общими методиками и единым руководством. Пока же мы постараемся помочь выйти на взрослый профессиональный уровень ребятам, которые уже близки к основному составу, в том числе Егору Голенкову – нашему "форварду с Безымянки". Главное, чтобы он не получал больше травм.
Будут ли изменения в работе с активными болельщиками?
Мы понимаем, что фан-сектор испытывает определенные трудности, но хотим, чтобы наши отношения выстраивались на доверии. Я сам вырос на Безымянке, и понимаю желание фанатов активно болеть за "Крылья". При этом, мне самому не всегда нравится то, что происходит на "секторе", когда люди приходят туда для самопозиционирования. Команде очень нужно, чтобы ее гнали вперед как можно активнее. Мы готовы к встречам и общению со всеми болельщиками "Крыльев", но поддержка должна быть взаимной.
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