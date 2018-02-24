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Александр Большунов стал первым российским лыжником, которому удалось выиграть четыре медали на одной Олимпиаде

24 февраля 2018 19:24
396
В субботу, 24 февраля, он стал победителем марафона.
Как сообщает РБК, российский лыжник завоевал на Олимпиаде в Пхёнчхане четыре медали, три серебра и одну бронзу. Он стал третьим в личном спринте, а потом выиграл серебро в составе эстафетной команды, в командном спринте и марафоне.

Ранее по три медали на Олимпиаде завоевывали Максим Вылегжанин (2014 год, три серебра), Владимир Смирнов (1988 год, два серебра и бронза), Николай Зимятов (1980, три золота), Вячеслав Веденин (1972, два золота и бронза) и Павел Колчин (1956, золото и две бронзы).

По общему количеству олимпийских наград Большунов уступает только Зимятову. Тот выиграл за карьеру четыре золотые медали и одну серебряную.

В марафоне на Олимпиаде в Пхёнчхане Большунов был близок к победе — финну Ииво Нисканену он уступил только на финише. За восемь километров до финиша финн сменил лыжи и сразу после этого смог догнать россиянина, который шел на первом месте. Большунов не стал менять лыжи и проиграл на последнем километре дистанции.

«Саня! Ну почему ты не поменял лыжи, ну почему тебе никто не подсказал? Блин, ты должен был брать золото, ты все правильно сделал по ходу гонки, плавно догнал финна, но совершил тактическую ошибку. Теперь ты ничего уже не вернешь, не кори себя! Я видел тебя после финиша, как ты почти плакал, и я тебя понимаю. Сочинскому серебру я тоже не очень радовался. Все равно ты — умничка без преувеличения. Обнимаю, дружище. Не грусти, теперь все закончено, на четыре года точно», — написал в своем Instagram олимпийский чемпион Никита Крюков который пропускает эту Олимпиаду из-за дисквалификации МОК.


Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что в конце марафона Большунов почувствовал себя плохо, но смог дотерпеть до конца. «У меня вся Олимпиада — это чувство гордости за моих спортсменов, за нашу команду. Несмотря на то, что Саня сегодня был одной ногой на золотом пьедестале. Но мы видели, что у него сегодня, видимо, печень схватило, но он показал, что он боец. У них должно быть большое и хорошее спортивное будущее. Поздравляю их и всю Россию», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Третье место в этой же гонке занял Андрей Ларьков, который на финише оторвался от Алекса Харви, Мартина Йонсруда Сундбю и Ханса Кристера Холунна. Для него медаль стала второй — ранее он выиграл серебро в составе эстафетной команды.

Лыжники на Олимпиаде в Пхёнчхане завоевали половину все медалей сборной России, восемь из шестнадцати. Ранее в мужской эстафете и мужском командном спринте лыжники выиграли серебро, Денис Спицов стал третьим в гонке на 15 км, Юлия Белорукова завоевала бронзу в женском спринте и также бронзу выиграли девушки в женском эстафете.


















Фото: Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com
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