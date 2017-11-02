"Академия Коноплева" стала серебряным призером Кубка РФС по футболу

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В турнире принимали участие 16 команд, в том числе - тольяттинская «Академия Коноплева» (тренеры - Валерий Лобановский и Дмитрий Годунок).На групповом этапе "Академия Коноплева" заняла первое место, одержав 3 победы в 3 матчах. Тольяттинцы обыграли «Витязь» (Подольск) - 1:0, «Юность» (Владикавказ) - 2:0, «Энергомаш» (Белгород) - 3:1.В 1\4 финала тольяттинские футболисты взяли вверх над «Академией» из Краснодарского край - 2:0. В полуфинале была разгромлена "Тюмень" - 4:1.В финале Кубка РФС «Академия Коноплева» уступила «Чертаново» - 0:3, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.