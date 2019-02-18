Золотые медали завоевали российские гонщики на льду

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В Тольятти состоялся финал командного чемпионата мира по мотогонкам на льду. При горячей поддержке трибун в 37-ой раз золотые медали завоевали российские гонщики! Серебро - шведы, бронза - австрийцы, сообщает в твиттере Минспорта региона.