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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Золото чемпионата России по велоспорту-треку завоевала спортсменка из Самарской области

17 августа 2017 19:09
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В нем принимают участие более 200 сильнейших спортсменов страны.
 С 15 по 19 августа в Санкт-Петербурге на велотреке «Локосфинкс» проходит чемпионат России по велоспорту-треку в олимпийских дисциплинах. В нем принимают участие более 200 сильнейших спортсменов страны. Золото чемпионата завоевала представительница Самарской области.

В командной гонке преследования среди женщин победу одержал квартет спортсменок, представляющих разные регионы России: Евгения Аугустинас (Москва), Александра Чекина (Санкт-Петербург), Анастасия Яковенко (Санкт-Петербург), Александра Гончарова (Самарская область, тренер - В.И.Кириченко, "Школа высшего спортивного мастерства № 2 по велосипедному спорту").

Обладательницы золотых наград на дистанции в 4 километра показали среднюю скорость 53,33 км/ч, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.


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