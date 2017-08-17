Золото чемпионата России по велоспорту-треку завоевала спортсменка из Самарской области
17 августа 2017 19:09
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В командной гонке преследования среди женщин победу одержал квартет спортсменок, представляющих разные регионы России: Евгения Аугустинас (Москва), Александра Чекина (Санкт-Петербург), Анастасия Яковенко (Санкт-Петербург), Александра Гончарова (Самарская область, тренер - В.И.Кириченко, "Школа высшего спортивного мастерства № 2 по велосипедному спорту").
Обладательницы золотых наград на дистанции в 4 километра показали среднюю скорость 53,33 км/ч, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
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