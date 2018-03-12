Знаменитый хоккейный вратарь Владислав Третьяк посетит Сызрань

Я нашел ошибку
Главные новости: 
За свою жизнь Табаков был удостоен множества наград, в том числе он обладатель звания народного артиста СССР, орденов «За заслуги перед Отечеством» трех степеней.
Умер режиссер и худрук МХТа Олег Табаков
«... ошибкой было везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль. Мы сожалеем о том, что произошло в Самаре. Надеемся, что спектаклем «Пять вечеров» смогли исправить негативное впечатление от гастролей театра».
Официальное заявление театра «Современник» по поводу инцидента в Самаре
Ранее Московский кредитный банк сообщил о намерении обратиться в суд о банкротстве девяти «дочек» Genser.
Ford расторг контракт с одним из крупнейших автодилеров России — компанией Genser
По словам специалистов СКС, завершение ремонта и восстановление водоснабжения запланировано на 13 марта.
Вода возвращается в дома в районе пересечения Московского шоссе и улицы Потапова
В Минтруде обещают, что серьезный рост продолжится.
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам необходимостью выполнять майские указы президента
При проведении мероприятия будут использоваться различные формы собеседования, одно из которых скайп – собеседование. Это один из популярных способов интервью с работодателем, который имеет много плюсов в том числе и для граждан с ограничениями по состоян
В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья
Посвященной 100-летию заповедной системы и 90-летию Жигулевского заповедника.
Парк «Россия - Моя история» приглашает на открытие фотовыставки «Мы вместе - целая Россия, мы вместе - заповедная страна»
Накануне юбилея директор Муниципального предприятия городского округа Самара «Инженерные системы» С.В. Арзамаскин подвел итоги деятельности предприятия за последний период.
Ровно 10 лет назад в Самаре было создано МП «Инженерные системы»
сегодня  Понедельник, 12 марта, 20:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -16 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/03:
USD 56.8
0.3
EUR 70.53
0.8
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Знаменитый хоккейный вратарь Владислав Третьяк посетит Сызрань

12 марта 2018 13:39
162
Знаменитый хоккейный вратарь Владислав Третьяк посетит Сызрань Там состоится Всероссийское соревнование по хоккею среди ребят 11 лет.
Там состоится Всероссийское соревнование по хоккею среди ребят 11 лет.

Престижное Всероссийское соревнование по хоккею «Кубок Владислава Третьяка» среди юношей 11 лет пройдет в Сызрани с 17 по 21 марта. На льду «Роснефть Арены» встретятся восемь команд, разбитые на две группы.

География прибытия юных хоккеистов в Сызрань обширна: к нам прибудут спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Туймазы, Подольска, Самары, Перми и Краснодара, сообщает сайт администрации Сызрани. Игры будут проходить ежедневно с 17 по 21 марта в 9:00, 11:15, 14:30 и 17:15, за исключением 19 марта - в этот день команды будут тренироваться. Также в связи с торжественной церемонией открытия соревнований 17 марта последний матч будет перенесен на 17:35. Как сообщал ранее КТВ-ЛУЧ, на открытии будет присутствовать и сам Владислав Третьяк. Вход в "Роснефть Арену" на открытие будет по пригласительным билетам.

Торжественное закрытие турнира назначено на 21 марта на 18:45. Билеты на игры Кубка можно бесплатно получить в кассе «Роснефть Арены», пишет КТВ-Луч.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
236
12 марта 2018  09:58
Сборная Самары по ушу заняла второе общекомандное место на Чемпионате ПФО
Сборная Самары по ушу заняла второе общекомандное место на Чемпионате ПФО
Команда впервые поднялась на 2 место в командном зачете. ЧМ-2018
178
12 марта 2018  09:28
Дмитрий Азаров принял участие в спортивном флешмобе, посвященном выборам президента РФ
Дмитрий Азаров принял участие в спортивном флешмобе, посвященном выборам президента РФ
Глава Самарской области принял вызов от тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова. ЧМ-2018
167
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6999
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7535
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7387
Весь список
Спорт в регионе
12 марта 2018  13:39
Знаменитый хоккейный вратарь Владислав Третьяк посетит Сызрань Там состоится Всероссийское соревнование по хоккею среди ребят 11 лет.
Знаменитый хоккейный вратарь Владислав Третьяк посетит Сызрань
Там состоится Всероссийское соревнование по хоккею среди ребят 11 лет. Спорт в регионе
162
12 марта 2018  13:05
Самарцы отличились на первенстве Европы по фехтованию Спортсмены завоевали 5 медалей.
Самарцы отличились на первенстве Европы по фехтованию
Спортсмены завоевали 5 медалей. Спорт в регионе
193
10 марта 2018  16:58
Арбитр обратился в полицию.
Арбитр получил сотрясение мозга после нападения главы профсоюза КХЛ Андрея Коваленко во время матча ветеранов
Арбитр обратился в полицию.  Спорт в регионе
439
10 марта 2018  16:13
Обыграв
"Крылья Советов" обыграли "Тюмень" – 2:0
Обыграв "Тюмень", "Крылья Советов" догнали в турнирной таблице "Оренбург". Спорт в регионе
809
9 марта 2018  09:56
В Кировском районе Самары обустроят 10 спортплощадок Сейчас идет поиск подрядчика.
В Кировском районе Самары обустроят 10 спортплощадок
Сейчас идет поиск подрядчика.  Спорт в регионе
702
8 марта 2018  12:06
Два игрока самарских «Крыльев Советов» вошли в расширенный список молодежной сборной России Окончательный состав команды станет известен 12 марта.
Два игрока самарских «Крыльев Советов» вошли в расширенный список молодежной сборной России
Окончательный состав команды станет известен 12 марта. Спорт в регионе
512
8 марта 2018  10:51
В Самаре поле стадиона Металлург греют перед предстоящим футбольным матчем
В Самаре поле стадиона "Металлург" греют перед предстоящим футбольным матчем
«Крылья Советов» сыграют с «Тюменью». Спорт в регионе
582
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
235
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
681
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
625
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1270
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
808
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
888
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1498
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
810
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3972
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2297
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2738
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2638
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья
Парк «Россия - Моя история» приглашает на открытие фотовыставки «Мы вместе - целая Россия, мы вместе - заповедная страна»
Самарские пожарные провели флешмоб «МЧС – за здоровый образ жизни!» в городском парке Дружбы
Весь список
Популярное
за сегодня

Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"

1972

В Китае открыли мост из стекла на высоте 2 тыс. м над уровнем моря

507

В Чапаевске ночью тушили пожар на 40 кв. метрах

331
за неделю

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Выходку Ефремова считаю безобразной"

53554

Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"

23115

В среду Самарскую область должен посетить кандидат в президенты РФ и действующий президент страны Владимир Путин

4768
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда