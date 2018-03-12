Знаменитый хоккейный вратарь Владислав Третьяк посетит Сызрань
12 марта 2018 13:39
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Престижное Всероссийское соревнование по хоккею «Кубок Владислава Третьяка» среди юношей 11 лет пройдет в Сызрани с 17 по 21 марта. На льду «Роснефть Арены» встретятся восемь команд, разбитые на две группы.
География прибытия юных хоккеистов в Сызрань обширна: к нам прибудут спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Туймазы, Подольска, Самары, Перми и Краснодара, сообщает сайт администрации Сызрани. Игры будут проходить ежедневно с 17 по 21 марта в 9:00, 11:15, 14:30 и 17:15, за исключением 19 марта - в этот день команды будут тренироваться. Также в связи с торжественной церемонией открытия соревнований 17 марта последний матч будет перенесен на 17:35. Как сообщал ранее КТВ-ЛУЧ, на открытии будет присутствовать и сам Владислав Третьяк. Вход в "Роснефть Арену" на открытие будет по пригласительным билетам.
Торжественное закрытие турнира назначено на 21 марта на 18:45. Билеты на игры Кубка можно бесплатно получить в кассе «Роснефть Арены», пишет КТВ-Луч.
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