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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Защитник Тарас Бурлак может перейти в "Крылья Советов"

9 января 2018 10:18
119
Защитник Тарас Бурлак может перейти в
Ранее он уже выступал за самарцев.

27-летний защитник Тарас Бурлак не проходил медосмотр в "Рубине". Не исключено, что уже в январе он покинет в Казань и перейдет в "Крылья Советов". Такой вариант возможен, если "Рубин" выплатит ему задолженность по зарплате (пять месяцев) и компенсацию за расторжение контракта. В нынешнем сезоне Бурлак провел за команду Курбана Бердыева два матча, пишет Спорт-экспресс.
Напомним, ранее он уже защищал цвета "Крыльев", выступая за самарцев на правах аренды.

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