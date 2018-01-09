Защитник Тарас Бурлак может перейти в "Крылья Советов"
9 января 2018 10:18
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27-летний защитник Тарас Бурлак не проходил медосмотр в "Рубине". Не исключено, что уже в январе он покинет в Казань и перейдет в "Крылья Советов". Такой вариант возможен, если "Рубин" выплатит ему задолженность по зарплате (пять месяцев) и компенсацию за расторжение контракта. В нынешнем сезоне Бурлак провел за команду Курбана Бердыева два матча, пишет Спорт-экспресс.
Напомним, ранее он уже защищал цвета "Крыльев", выступая за самарцев на правах аренды.
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