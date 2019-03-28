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За 10 лет число россиян, занимающихся спортом, превысило 54 млн человек

28 марта 2019 09:10
125
За 10 лет число россиян, занимающихся спортом, превысило 54 млн челове

Об этом заявил Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

По словам президента, необходимо направлять часть доходов, полученных в ходе крупных турниров, на массовый спорт.

Путин также предложил задействовать спортивные объекты школ для развития инфраструктуры для занятий массовым спортом населения в шаговой доступности. Путин поручил правительству и Минспорта разработать новую стратегию развития физкультуры и спорта и принять её до октября 2020 года.

Президент также поручил правительству рассмотреть вопрос о госнаградах для победителей Универсиады и их премировании, передает Радио Маяк.
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