Я нашел ошибку
Главные новости: 
На Самарской набережной продолжается установка ледовых скульптур Ведется заливка катка.
На Самарской набережной продолжается установка ледовых скульптур
Детская поликлиника на Молодёжной в Самаре заработала в полную силу Завершен капитальный ремонт, плюс закуплено 18 единиц нового оборудован
Детская поликлиника на Молодёжной в Самаре заработала в полную силу
В Самару контрабандой пытались ввезти крупную сумму через аэропорт Таможней возбуждено уголовное дело.
В Самару контрабандой пытались ввезти крупную сумму через аэропорт
Жители Самарской области выберут лучшего игрока футбольного клуба «Крылья Советов»
Жители Самарской области выберут лучшего игрока футбольного клуба «Крылья Советов»
В Самаре тепловоз втолкнулся с вазовской легковушкой Автомобиль получил механические повреждения.
В Самаре тепловоз столкнулся с вазовской легковушкой
Минздрав создал памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь Контроль за соблюдением прав на бесплатную медицинскую помощь будет сохранен.
Минздрав создал памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь
В регионе продолжаются экскурсии на предприятия МСП в рамках проекта «Профессия «Предприниматель»
В регионе продолжаются экскурсии на предприятия МСП в рамках проекта «Профессия «Предприниматель»
В Сергиевском районе иномарка Chery Tiggo врезалась в трактор Водитель попал в больницу.
В Сергиевском районе иномарка Chery Tiggo врезалась в трактор
сегодня  Среда, 12 декабря, 13:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/12:
USD 66.5
0.26
EUR 75.62
-0.09
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Жители Самарской области выберут лучшего игрока футбольного клуба «Крылья Советов»

12 декабря 2018 12:55
34
Жители Самарской области выберут лучшего игрока футбольного клуба «Крылья Советов»
Голосование стартовало 11 декабря и продлится в течение месяца.

На портале для онлайн-референдумов «ВМЕСТЕ» стартовало новое голосование, которое будет особенно интересно многотысячной армии болельщиков футбольного клуба «Крылья Советов».

Завершается 2018 год, прошедший для Самарской области, как и для всей России, под знаком футбола. Благодаря чемпионату мира-2018, который достойно приняла наша страна, интерес к футболу вновь резко возрос. Подтверждение тому - статистика посещаемости матчей. Так, игры Российской премьер-лиги в первой половине сезона 2018-2019 гг, по официальным данным, собрали на стадионах в 1,5 раза больше болельщиков, чем в 2017 году.

Для самарцев футбол всегда был и остается на особом месте, поэтому клуб «Крылья Советов» по показателю средней посещаемости домашних матчей занимает почетное 5 место, сразу после лидеров турнирной таблицы.

Наша команда старается оправдать поддержку своих болельщиков и в первой половине сезона показала достойную спортивную борьбу.

Какие футболисты самарских «Крыльев» проявили себя лучше всех и запомнились яркой, а главное – эффективной игрой? Чьи пасы, голы или, наоборот, защитные приемы показались болельщикам наиболее виртуозными? Выбирать самым неравнодушным и заинтересованным зрителям - жителям Самарской области!

Пользователи «ВМЕСТЕ» могут принять участие в выборе лучшего футболиста команды «Крылья Советов» в приложении или на странице сайта https://vmeste-region.ru/votes/428 . Голосование стартовало 11 декабря и продлится в течение месяца.
Напомним, принять участие в голосовании могут все зарегистрированные пользователи Чтобы пройти регистрацию, необходимо указать номер мобильного телефона и личные данные.
Поддержите любимую команду и выберете лучшего, на ваш взгляд, игрока футбольного клуба «Крылья Советов» первой части сезона 2018/2019 годов. Победитель определится в начале будущего года.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
9 декабря 2018  22:11
Туризм из игравших на ЧМ-2018 в Самаре стран-участниц вырос в Россию из Великобритания на 14% до 174 тысяч турпоездок, из Бразилии на 121% до 64 тысяч, из Австралии на 48% до 62 тысяч, из Мексики на 165% до 61 тысячи, из Сербии на 14% до 48 тысяч, из Колу
Страны-участницы ЧМ-2018 в Самаре - в лидерах роста интуристов России в 2018
Туризм из игравших на ЧМ-2018 в Самаре стран-участниц вырос в Россию из Великобритания на 14% до 174 тысяч турпоездок, из Бразилии на 121% до 64 тысяч, из Австралии на 48% до... ЧМ-2018
650
9 ноября 2018  11:00
Россияне оценили работу полиции на ЧМ-2018
Россияне оценили работу полиции на ЧМ-2018
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
392
27 октября 2018  13:01
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом.
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
639
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7657
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8202
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7950
Весь список
Спорт в регионе
12 декабря 2018  12:55
Жители Самарской области выберут лучшего игрока футбольного клуба «Крылья Советов»
Жители Самарской области выберут лучшего игрока футбольного клуба «Крылья Советов»
Голосование стартовало 11 декабря и продлится в течение месяца.  Спорт в регионе
33
11 декабря 2018  17:38
Около 300 человек приняли участие в бесплатных занятиях по ушу и китайской гимнастике. Тренировки для пожилых начались в январе 2018 года и проводились еженедельно в трех группах.
Самарские пенсионеры успешно сдали экзамены по ушу
 Около 300 человек приняли участие в бесплатных занятиях по ушу и китайской гимнастике. Тренировки для пожилых начались в январе 2018 года и проводились... Спорт в регионе
351
11 декабря 2018  09:21
В матче лидеров Суперлиги баскетбольная «Самара» уступила «Востоку-65» Для нашей команды это поражение стало первым за месяц.
В матче лидеров Суперлиги баскетбольная «Самара» уступила «Востоку-65»
Для нашей команды это поражение стало первым за месяц. Спорт в регионе
274
10 декабря 2018  18:30
По итогам игр финалисты примут участие в городском турнире «Золотая шайба».
В Промышленном районе состоялось торжественное открытие районного детского хоккейного турнира «Золотая шайба»
По итогам игр финалисты примут участие в городском турнире «Золотая шайба».   Спорт в регионе
294
10 декабря 2018  15:06
Хабиб очень ответственно подходит к общению со своими поклонниками и готов ответить на любые вопросы из зала. Все желающие смогут поучаствовать в фотосессии и автографсессии с легендой единоборств.
14 декабря в Самаре состоится пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова
Хабиб очень ответственно подходит к общению со своими поклонниками и готов ответить на любые вопросы из зала. Все желающие смогут поучаствовать в фотосессии и... Спорт в регионе
550
10 декабря 2018  13:30
В Самаре началась продажа абонементов на матчи
В Самаре началась продажа абонементов на матчи "Крыльев Советов"
Есть ряд скидок. Спорт в регионе
327
10 декабря 2018  13:24
Самарская дзюдоистка выиграла Кубок России Она стала первой в весовой категории 78 кг.
Самарская дзюдоистка выиграла Кубок России
Она стала первой в весовой категории 78 кг. Спорт в регионе
337
Весь список


Видео
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
548
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
879
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
804
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
547
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
575
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
872
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1082
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
962
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1353
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1738
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1811
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3026
Весь список

Мероприятия
В Новокуйбышевске пройдёт юбилейный фестиваль «Радуга Поволжья»
14 декабря в Самаре состоится пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова
Активисты Общероссийского народного фронта проведут в Самаре открытый урок по цирковому искусству
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные