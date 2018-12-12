Жители Самарской области выберут лучшего игрока футбольного клуба «Крылья Советов»

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На портале для онлайн-референдумов «ВМЕСТЕ» стартовало новое голосование, которое будет особенно интересно многотысячной армии болельщиков футбольного клуба «Крылья Советов».Завершается 2018 год, прошедший для Самарской области, как и для всей России, под знаком футбола. Благодаря чемпионату мира-2018, который достойно приняла наша страна, интерес к футболу вновь резко возрос. Подтверждение тому - статистика посещаемости матчей. Так, игры Российской премьер-лиги в первой половине сезона 2018-2019 гг, по официальным данным, собрали на стадионах в 1,5 раза больше болельщиков, чем в 2017 году.Для самарцев футбол всегда был и остается на особом месте, поэтому клуб «Крылья Советов» по показателю средней посещаемости домашних матчей занимает почетное 5 место, сразу после лидеров турнирной таблицы.Наша команда старается оправдать поддержку своих болельщиков и в первой половине сезона показала достойную спортивную борьбу.Какие футболисты самарских «Крыльев» проявили себя лучше всех и запомнились яркой, а главное – эффективной игрой? Чьи пасы, голы или, наоборот, защитные приемы показались болельщикам наиболее виртуозными? Выбирать самым неравнодушным и заинтересованным зрителям - жителям Самарской области!Пользователи «ВМЕСТЕ» могут принять участие в выборе лучшего футболиста команды «Крылья Советов» в приложении или на странице сайта https://vmeste-region.ru/votes/428 . Голосование стартовало 11 декабря и продлится в течение месяца.Напомним, принять участие в голосовании могут все зарегистрированные пользователи Чтобы пройти регистрацию, необходимо указать номер мобильного телефона и личные данные.Поддержите любимую команду и выберете лучшего, на ваш взгляд, игрока футбольного клуба «Крылья Советов» первой части сезона 2018/2019 годов. Победитель определится в начале будущего года.