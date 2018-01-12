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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Юный тольяттинец выиграл Кубок России среди мальчиков до 13 лет

12 января 2018 14:03
192
Юный тольяттинец выиграл Кубок России среди мальчиков до 13 лет Соревнования прошли в Обнинске.
Соревнования прошли в Обнинске.

Воспитанник тольяттинской СДЮСШОР №4 «Шахматы» Алексей Гребнев выиграл Кубок России среди мальчиков до 13 лет, сообщает Минспорта региона. В Обнинске он провел 7 партий, одержав 4 победы и 3 матчах свел вничью.
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