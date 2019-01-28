Волейбольная «Нова» на выезде переиграла уфимский «Урал» в четырех партиях

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Матч прошел в рамках 16-го тура Суперлиги. Уступив хозяевам площадки первую партию – 18:25, подопечные Александра Горбаткова разгромили «Урал» во втором сете – 25:14. И хотя в следующих партиях на площадке была более упорная борьба, «Нова» оказалась сильней соперника – 25:23 и 25:20. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Федор Воронков, набравший 19 очков. Победа в этой встрече позволила волжанам перебраться на девятое место суперлиги. Теперь от зоны плей-офф нашу команду отделяет всего одно турнирное очко. Следующий матч «Нова» проведет в Самаре. 3 февраля в «МТЛ Арене» волжане сыграют с клубом «Газпром-Югра» из Сургута, идущем на 8-ом месте суперлиги.