Велотуристов приглашает Тольяттинская Велосипедная Кругосветка
25 марта 2018 10:55
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Клуб "ВелоТольятти" на майские праздники приглашает всех велотуристов и просто любителей велосипеда принять участие в Тольяттинской Велосипедной Кругосветке.
Вас ждут:
256 км асфальтовых и грунтовых дорог.
Живописная природа национального парка "Самарская Лука".
Темп и сложность маршрута каждая команда выбирает по силам.
Более сотни участников.
В этом году ТВК-2018 (семнадцатая) состоится 29 апреля - 2 мая (официальные праздничные выходные 29 апреля, 30 апреля, 1 мая, 2 мая).
Уже обновлены карта маршрута, добавлен трек для навигационной программы.
Маршрут ТВК проходит по асфальтовым и грунтовым дорогам самой большой излучины реки Волги - Самарской Луке, у подножия Жигулевских гор и по территории национального парка, сообщает блогер radomirkka в самарском сообществе.
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