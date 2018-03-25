Я нашел ошибку
Главные новости: 
В рамках проекта, который продлится до конца года, состоятся творческие встречи с деятелями отечественного балета, показы игровых и документальных фильмов, посвященных искусству танца.
В СОУНБ откроется выставочный проект «Русский балет – вдохновенный рисунок танца» к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа
По данным полицейских, цистерна была пуста. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ДПС. Подробности ДТП устанавливаются.
В Алексеевском районе на трассе "УАЗ "Патриот" врезался в автоцистерну, внедорожник загорелся
Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли! Примите мои поздравления с профессиональным праздником!
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем работника культуры России
Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а так же в случае внезапного и бурно развивающегося наводнения.
МЧС: Как подготовиться к паводку?
Самарец убил жену в квартире и пытался ранить себя ножом Трагедия произошла на территории Куйбышевского района.
Самарец убил жену в квартире и пытался ранить себя ножом
Жительница Приволжского района ударила подругу по голове табуретом из ревности Пострадавшая попала в больницу.
Жительница Приволжского района ударила подругу по голове табуретом из ревности
На дачном массиве в Самарской области вор похитил сварочный аппарат и шлифмашинку
На дачном массиве в Самарской области вор похитил сварочный аппарат и шлифмашинку
В Самаре проснулись бабочки А в Самарской Луке встретили божью коровку.
В Самаре проснулись бабочки
сегодня  Воскресенье,25 марта, 14:03
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/03:
USD 57.11
0.27
EUR 70.43
0.12
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Велотуристов приглашает Тольяттинская Велосипедная Кругосветка

25 марта 2018 10:55
169
Велотуристов приглашает Тольяттинская Велосипедная Кругосветка Мероприятие состоится 29 апреля - 2 мая.
Мероприятие состоится 29 апреля - 2 мая.

Клуб "ВелоТольятти" на майские праздники приглашает всех велотуристов и просто любителей велосипеда принять участие в Тольяттинской Велосипедной Кругосветке.

Вас ждут:
256 км асфальтовых и грунтовых дорог.
Живописная природа национального парка "Самарская Лука".
Темп и сложность маршрута каждая команда выбирает по силам.
Более сотни участников.

В этом году ТВК-2018 (семнадцатая) состоится 29 апреля - 2 мая (официальные праздничные выходные 29 апреля, 30 апреля, 1 мая, 2 мая).
Уже обновлены карта маршрута, добавлен трек для навигационной программы.

Маршрут ТВК проходит по асфальтовым и грунтовым дорогам самой большой излучины реки Волги - Самарской Луке, у подножия Жигулевских гор и по территории национального парка, сообщает блогер radomirkka в самарском сообществе.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
24 марта 2018  18:12
Авторами программы разработаны специальные учебные пособия, аудиоматериалы, промежуточные и итоговые тесты. Все преподаватели, среди которых есть и носители языков, посетили методические семинары по специфике работы в условиях интенсивного формата обучени
Городских волонтёров ЧМ-2018 обучат иностранным языкам
Авторами программы разработаны специальные учебные пособия, аудиоматериалы, промежуточные и итоговые тесты. Все преподаватели, среди которых есть и носители... ЧМ-2018
380
23 марта 2018  15:49
Чтобы неделю пожить в столице Мордовии во время мундиаля, надо заплатить 420 тыс. руб.
Жилье в Саранске во время ЧМ-2018 оказалось дороже аренды в Сочи в 12 раз
Чтобы неделю пожить в столице Мордовии во время мундиаля, надо заплатить 420 тыс. руб.   ЧМ-2018
273
22 марта 2018  12:35
Газон на стадионе
Газон на стадионе "Самара-Арена" решили не укладывать при минусовой температуре
Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров 21 марта. ЧМ-2018
596
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7032
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7572
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7426
Весь список
Спорт в регионе
25 марта 2018  10:55
Велотуристов приглашает Тольяттинская Велосипедная Кругосветка Мероприятие состоится 29 апреля - 2 мая.
Велотуристов приглашает Тольяттинская Велосипедная Кругосветка
Мероприятие состоится 29 апреля - 2 мая. Спорт в регионе
169
24 марта 2018  20:22
Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане россиянин Михаил Коляда занял третье место.
Россия завоевала вторую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию
Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане россиянин Михаил Коляда занял третье место.   Спорт в регионе
504
24 марта 2018  18:02
Следующий поединок команда проведет 31 марта. На выезде
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" – 0:0
Следующий поединок команда проведет 31 марта. На выезде "Крылья Советов" сыграют с "Тамбовом".  Спорт в регионе
343
24 марта 2018  17:43
В рамках Дня ГТО первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин провел награждение знаками отличия.
В "МТЛ Арене" стартовал Единый день ГТО
В рамках Дня ГТО первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин провел награждение знаками отличия.  Спорт в регионе
294
24 марта 2018  12:19
В Самаре состоялись заключительные официальные соревнования лыжного сезона На старт вышли около 600 участников от 8 до 80 лет.
В Самаре состоялись заключительные официальные соревнования лыжного сезона
На старт вышли около 600 участников от 8 до 80 лет. Спорт в регионе
300
23 марта 2018  09:27
Баскетбольная «Самара» проиграла впервые за три месяца
Баскетбольная «Самара» проиграла впервые за три месяца
Заключительные матчи регулярного чемпионата команда проведет в Санкт-Петербурге Спорт в регионе
174
22 марта 2018  18:22
В соревнованиях принимали участие более 150 спортсменов, которые представляли 22 сборные команды воинских частей и соединений, дислоцированных на Урале, в Поволжье и Сибири.
В Самарской области определились чемпионы ЦВО по армейскому рукопашному бою
В соревнованиях принимали участие более 150 спортсменов, которые представляли 22 сборные команды воинских частей и соединений, дислоцированных на Урале, в... Спорт в регионе
357
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1245
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
768
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
702
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1496
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
885
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
981
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1585
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
910
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4175
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2377
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2833
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2718
Весь список

Мероприятия
Велотуристов приглашает Тольяттинская Велосипедная Кругосветка
В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для жителей Красноглинского района
В Самаре пройдет фольклорный фестиваль «Волжская мозаика»
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

НИА "Самара" представляет проект "100 наиболее влиятельных персон Самары и Самарской области". Итоги 3-го квартала 2013 года.

1635

НИА "Самара" представляет проект "100 наиболее влиятельных персон Самары и Самарской области". Итоги 2-го квартала 2013 года.

1630

НИА "Самара" представляет проект "100 наиболее влиятельных персон Самары и Самарской области" по итогам 1-го квартала 2013 года

1611
за неделю

НИА "Самара" представляет проект "100 наиболее влиятельных персон Самары и Самарской области". Итоги 3-го квартала 2013 года.

5116

НИА "Самара" представляет проект "100 наиболее влиятельных персон Самары и Самарской области". Итоги 2-го квартала 2013 года.

5112

На пост главы Самары претендуют 30 человек

5081
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда