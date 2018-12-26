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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В составе «Крыльев Советов» появятся 8 новичков

26 декабря 2018 09:32
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В составе «Крыльев Советов» появятся 8 новичков Менеджмент рассчитывает, что контракты с ними будут заключены до Нового года.
Менеджмент рассчитывает, что контракты с ними будут заключены до Нового года.

Врио министра спорта Самарской области и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин в эксклюзивном интервью «ТЕРРЕ» рассказал о роли самарского клуба в проведении ЧМ- 2018 и о том, каким будет межсезонье «Крыльев». В составе команды появится 8 новичков, это будут преимущественно российские игроки. Менеджмент рассчитывает, что контракты с ними будут заключены до Нового года, пишет ТРК Терра.


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