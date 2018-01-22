В матче лидеров чемпионата Суперлиги баскетбольная «Самара» переиграла «Спартак-Приморье»
22 января 2018 09:40
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21 января идущая на втором месте в чемпионате Суперлиги «Самара» на своей площадке переиграла лидера турнира, «Спартак-Приморье».
В этом команде помогли отличная реализация дальних атак и фантастическая поддержка болельщиков.
86:69 — пятая подряд победа «Самары», которая теперь отстает от приморцев лишь по количеству сыгранных матчей.
Следующие свои матчи «Самара» проведет в Санкт-Петербурге: 25 января она сыграет с «Зенитом-Фарм», 28-го — со «Спартаком».
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