В матче лидеров Суперлиги баскетбольная «Самара» уступила «Востоку-65»

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10 декабря в очередном матче чемпионата Суперлиги лидировавшая в таблице «Самара» на своей площадке уступила «Востоку-65» из Южно-Сахалинска..Матч изобиловал самыми немыслимыми сюжетными поворотами.72:73 — в битве лидеров «Самаре» для победы не хватило одного броска. Самыми результативными в составе самарцев стали Антон Глазунов и Игорь Смыгин, набравшие по 17 очков.Для «Самары» это поражение стало первым за месяц. «Восток-65» сравнялся с самарцами в таблице — сейчас эти команды делят первое-второе места.Следующий матч наша команда проведет уже в четверг, 13 декабря: в «МТЛ Арене» она примет действующего чемпиона Суперлиги, «Спартак-Приморье». Начало матча в 19-00.