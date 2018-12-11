В матче лидеров Суперлиги баскетбольная «Самара» уступила «Востоку-65»
11 декабря 2018 09:21
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10 декабря в очередном матче чемпионата Суперлиги лидировавшая в таблице «Самара» на своей площадке уступила «Востоку-65» из Южно-Сахалинска..
Матч изобиловал самыми немыслимыми сюжетными поворотами.
72:73 — в битве лидеров «Самаре» для победы не хватило одного броска. Самыми результативными в составе самарцев стали Антон Глазунов и Игорь Смыгин, набравшие по 17 очков.
Для «Самары» это поражение стало первым за месяц. «Восток-65» сравнялся с самарцами в таблице — сейчас эти команды делят первое-второе места.
Следующий матч наша команда проведет уже в четверг, 13 декабря: в «МТЛ Арене» она примет действующего чемпиона Суперлиги, «Спартак-Приморье». Начало матча в 19-00.
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