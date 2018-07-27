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В день матча "Крылья Советов"-ЦСКА в Самаре пустят дополнительный транспорт
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В день матча "Крылья Советов"-ЦСКА в Самаре пустят дополнительный транспорт

27 июля 2018 13:38
88
В день матча
Начало встречи – в 20:00.

Футбольный клуб "Крылья Советов" знакомит самарцев со схемой организации движения транспорта 31 июля – в день проведения матча первого тура РПЛ, в котором наша команда на стадионе "Самара Арена" сыграет с московским ЦСКА. Начало встречи – в 20:00, сообщается на сайте ФК.

Трамваи

В 16:00 от остановки "Барбошина поляна" начнут движение трамваи, следующие по маршруту (S5k) "Барбошина поляна – Стадион".

Для граждан, прибывающих железнодорожным транспортом в Самару, дополнительно назначены трамваи (S5) от Железнодорожного вокзала до стадиона.

После окончания матча стадион можно будет покинуть по маршруту (S5k) "Стадион – Барбошина поляна". Посадка будет осуществляться на правой площадке от стадиона.

Для болельщиков ЦСКА со стадиона после окончания матча будут поданы трамваи, которые проследуют по маршруту S5 до Железнодорожного вокзала. Посадка будет осуществляться на левой площадке от стадиона.

Автобусы

Со стороны Московского шоссе

№ 1 п. Управленческий – Ж/Д вокзал"
№ 51 "п. Красная Глинка – пл. Кирова"
№ 67 "мкр "Крутые Ключи" – Ж/Д вокзал"
№ 45 "пос. Жигулевские Сады – а/ст "Аврора"
№ 96 "мкр "Красный Пахарь" – ул. Тухачевского"
№ 205 "ТЦ "Мега" – Речной Вокзал"

№ 210 "п. Управленческий – ЦУМ "Самара"
№ 295 "ТЦ "Мега" – 6-й причал"

Со стороны ул. Демократической

№ 50 "п. Красная Глинка – пл. Кирова"

Автомобильный транспорт

Предусмотрено использование такси с определением мест посадки-высадки пассажиров на Северной парковке стадиона и со стороны Московского шоссе.

Схемы можно посмотреть здесь.
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