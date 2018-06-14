В Сызрани стартует VIII турнир по спортивной гимнастике на призы Алексея Немова

Восьмой год подряд в Сызрани соберутся лучшие молодые перспективные гимнасты, чтобы определить победителей традиционных Всероссийских соревнований на призы четырехкратного Олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова.Очередные старты в честь прославленного гимнаста пройдут в ФОКе «Надежда» с 14 по 17 июня. Формат турнира уже долгие годы остается неизменным. Награды здесь оспаривают 46 молодых гимнаста со всей страны. В этом году примут участие спортсмены из городов: Астрахань, Казань, Королёв, Москва, Обнинск, Пенза, Саранск, Ростов-на-Дону, Тольятти, Тула, Ульяновск, Челябинск, Сызрань.Спортсмены будут бороться в командном и личном многоборьях, а также в отдельных его видах по программам мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и первого взрослого разряда.Торжественное открытие с участием Алексея Немова - 15 июня в 11:00.16 июня гимнасты выявят победителей в командном и личном многоборьях, а 17 июня будут бороться в финалах на отдельных снарядах.На эти дни Сызрань без преувеличения станет центром спортивной гимнастики всей страны. Мероприятие проводится уже не первый год - уровень и география участников его с каждым годом расширяется.Соревнование становятся все более популярными как среди поклонников спортивной гимнастики, так и среди простых горожан.