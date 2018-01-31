В Самарской области стартовал набор контролеров-распорядителей на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
31 января 2018 14:02
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В Самарской области стартовал набор контролеров-распорядителей, которые будут работать на стадионе «Самара Арена» в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Основная задача контролеров-распорядителей – участие в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности при проведении официального спортивного соревнования.
Стать контролером-распорядителем могут совершеннолетние граждане Российской Федерации, соответствующие требованиям российского законодательства.
Для контролеров-распорядителей будет организовано обучение по программам Российского футбольного союза и FIFA, после успешного прохождения которого будет выдаваться удостоверение установленного образца.
Заявки принимаются на сайте якоманда.рф до 15 марта 2018 года. Все кандидаты, подавшие заявку, будут приглашены на личное собеседование, по результатам которого организаторы выберут 1400 человек.
Стюарды будут работать на стадионе «Самара Арена» в дни проведения матчей: 17 июня (Серия - Коста-Рика), 21 июня (Дания – Австралия), 25 июня (Россия – Уругвай), 28 июня (Сенегал – Колумбия), 2 июля (1/8 финала) и 7 июля (1/4 финала), а также в нематчевые дни в период с 01 июня по 10 июля 2018, сообщает пресс-служба облправительства.
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