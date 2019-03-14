В Самарской области пройдет межрайонная спартакиада на призы депутата Государственной Думы Российской Федерации Евгения Серпера
14 марта 2019 10:54
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15 марта 2019 года в 10.00 в селе Красноармейское Самарской области (Центральная площадь, 1, Межпоселенческий культурно-досуговый центр) состоится открытие межрайонной спартакиады на призы депутата Государственной Думы Российской Федерации Евгения Серпера.
Соревнования будут проходить по 6 видам спорта: шахматы, дартс, настольный теннис, волейбол, плавание (эстафета) и мини-футбол.
В спартакиаде примут участие сборные команды пяти районов Самарской области: Хворостянского, Приволжского, Красноармейского, Пестравского и Безенчукского. Ожидается участие более 150 спортсменов. Состязания будут проходить сразу на нескольких спортивных площадках Красноармейского района.
Это уже третья межрайонная спартакиада, которая проводится по инициативе депутата. По мнению Евгения Серпера, такие спортивные мероприятия способствуют формированию командного духа и положительно влияют на создание условий для организации здорового досуга, повышение мастерства сельских спортсменов, причем вне зависимости от их возраста, так как в спартакиаде нет возрастных ограничений.
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