В Самаре стартовала подготовка к Всероссийским соревнованиям по дзюдо среди юношей и девушек

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В регионе стартовала подготовка к Всероссийским соревнованиям по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет «Кубок Митрополита Самарского и Тольяттинского»Турнир приурочен к празднованию в 2018 году 25-летия международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор».27 декабря в здании Правительства Самарской области прошло первое заседание рабочей группы по подготовке к турниру под председательством вице-губернатора Александра Фетисова. В рабочую группу вошли представители Правительства Самарской области, Самарской епархии РПЦ, Федерации дзюдо Приволжского федерального округа.Стоит отметить, что первый раз Кубок Митрополита проводился в 2016 году и был приурочен к 180-летию со дня рождения святителя Николая Японского, служителя Русской Православной Церкви, фактически ставшего прародителем дзюдо в России.Любимым детищем русского миссионера Японии была семинария, и именно он настоял в свое время на включении в ее программу дзюдо. Поучаствовал святитель Николай и в судьбе Василия Ощепкова – ученика и последователя, который в дальнейшем принес в Россию дзюдо. В 1911 году Ощепкова зачислили в японскую школу дзюдо Кодокан, а в 1914 он вернулся в Россию и открыл во Владивостоке первую секцию дзюдо.16 февраля – день памяти Николая Японского, и в этом году соревнования пройдут именно в эти даты, с 16 по 19 число.