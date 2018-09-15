В Самаре стартовал всероссийский день бега "Кросс Нации"

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В забегах участвуют профессиональные бегуны, любители спорта, воспитанники спортивных школ, дети и люди старшего возраста!Всего на старт вышли около 9000 человек, а в регионе - более 15000, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО