В Самаре стартовал всероссийский день бега "Кросс Нации"
15 сентября 2018 14:04
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В забегах участвуют профессиональные бегуны, любители спорта, воспитанники спортивных школ, дети и люди старшего возраста!
Всего на старт вышли около 9000 человек, а в регионе - более 15000, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО
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