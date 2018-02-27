В Самаре стадион Металлург готовят к четвертьфиналу Кубка России
27 февраля 2018 11:27
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В среду, 28 февраля, в Самаре пройдет матч четверти финала Кубка России по футболу, в котором "Крылья Советов" встретятся с московским "Спартаком". При подготовке к этому матчу персонал стадиона "Металлург" в буквальном смысле сражается с природой.
Самарские "Крылья Советов" возобновят футбольный сезон в последний день зимы игрой с московским "Спартаком" в одной четвертой финала Кубка России.
Сейчас на стадионе "Металлург" работают около 100 человек, чтобы подготовить арену к предстоящему матчу. На поле ведутся работу по обустройству газона. По словам директора стадиона Евгения Дмитриева, поле было дополнительно просеяно, использовалось около 500 кг семян. Сейчас газон находится под защитным покрытием.
Работники стадиона расчищают входы и выходы, а также трибуны. Как рассказал Дмитриев, все делается вручную, поскольку специализированная техника может проехать далеко не везде.
- Будем ориентироваться на погоду, все наши дальнейшие действия зависят исключительно от возможных осадков,- сказал Евгений Дмитриев.
Расчистка от снега ведется, в том числе, силами добровольцев, среди которых студенты и болельщики, которые привели в порядок восьмой сектор.
- У нас вторую неделю без выходных работники готовят стадион. Для нас очень важно принять этот матч и сыграть с такой командой,- рассказал финансовых директор команды Игорь Поваров.
Во время матча болельщикам предложат бесплатный горячий чай. В районе гостевой трибуны будет обустроена точка питания и сувенирная лавка. Уже известно, что на матч приедут около трех тысяч фанатов "Спартака".
Матч может не состояться, если в день игры температура воздуха опуститься ниже -15 градусов по Цельсию. По прогнозу Приволжского УГМС, в день матча ожидается от -10 до -15 градусов. В случае, если будут зафиксированы более низкие температуры, судья вместе с одним из игроков каждой команды перед игрой примет решение о проведении матча.
На пути к четвертьфиналу самарцы поочередно обыграли "Сызрань-2003", московский "Локомотив" (лидера нынешнего чемпионата России) и казанский "Рубин".
Предыдущий визит красно-белых в Самару закончился катастрофой – "Крылья" разгромили "Спартак", выиграв со счетом 4:0. Примечательно, что по итогам сезона москвичи выиграли чемпионат России, а самарцы вылетели из премьер-лиги.
"Спартак" является действующим чемпионом России и в нынешнем чемпионате занимает третье место. Ранее красно-белые завершили выступление в Лиге Европы, несмотря на победу в Испании над местным "Атлетиком", пишет СитиТраффик.
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