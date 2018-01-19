В Самаре состоятся баскетбольные матчи мужских команд чемпионата Студенческой лиги ВТБ
19 января 2018 10:41
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20 и 21 января в Самаре состоятся матчи мужских команд чемпионата Студенческой лиги ВТБ сезона 2017/18.
Соперником самарской «Энергии-СамГТУ» в домашних играх станет «ПовГАФКСиТ» (Казань). Соревнования пройдут в спортивном комплексе СамГТУ (ул.Лукачева, 27). Начало матчей: 20 января в 16.00, 21 января в 14.30.
Вход свободный.
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