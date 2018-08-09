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В Самаре состоялось первенство Управления Росгвардии по самбо

9 августа 2018 10:15
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В Самаре состоялось первенство Управления Росгвардии по самбо Поединки проводились в семи весовых категориях.
Поединки проводились в семи весовых категориях.

8 августа завершился Чемпионат по самбо Управления Росгвардии по Самарской области. Организаторы приурочили его проведение ко Дню Физкультурника. Состязания проходили на территории спортивного комплекса "Динамо". В турнире приняли участие четыре команды специальных подразделений. Всего на ковер вышло 30 спортсменов. Поединки проводились в семи весовых категориях.
Несмотря на то, что участники соревнований являются коллегами и друзьями, ни одну из схваток нельзя было назвать "проходной". Спортсмены показали крайне зрелищную технику, демонстрируя на ковре настоящий каскад бросков, захватов и удержаний.

В упорной борьбе лучшей стала команда ОМОН (на транспорте) заработавшая по итогам первенства 21 балл.
- Состязания прошли на достаточно высоком уровне, - отметил помощник начальника группы профессиональной, служебной и боевой подготовки Антон Лавров. - Это касается и организации, и личной дисциплины участвовавших спортсменов. На состязаниях мы выявили сильнейших бойцы, которые будут представлять наш регион на Чемпионате Приволжского округа по самбо. И сейчас самое пристальное внимание мы намерены уделить основательной подготовке тех, кто примет участие в этих, весьма и весьма престижных, состязаниях, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

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