В Самаре состоялось первенство Управления Росгвардии по самбо

96

8 августа завершился Чемпионат по самбо Управления Росгвардии по Самарской области. Организаторы приурочили его проведение ко Дню Физкультурника. Состязания проходили на территории спортивного комплекса "Динамо". В турнире приняли участие четыре команды специальных подразделений. Всего на ковер вышло 30 спортсменов. Поединки проводились в семи весовых категориях.Несмотря на то, что участники соревнований являются коллегами и друзьями, ни одну из схваток нельзя было назвать "проходной". Спортсмены показали крайне зрелищную технику, демонстрируя на ковре настоящий каскад бросков, захватов и удержаний.В упорной борьбе лучшей стала команда ОМОН (на транспорте) заработавшая по итогам первенства 21 балл.- Состязания прошли на достаточно высоком уровне, - отметил помощник начальника группы профессиональной, служебной и боевой подготовки Антон Лавров. - Это касается и организации, и личной дисциплины участвовавших спортсменов. На состязаниях мы выявили сильнейших бойцы, которые будут представлять наш регион на Чемпионате Приволжского округа по самбо. И сейчас самое пристальное внимание мы намерены уделить основательной подготовке тех, кто примет участие в этих, весьма и весьма престижных, состязаниях, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.