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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре состоялись заключительные официальные соревнования лыжного сезона

24 марта 2018 12:19
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В Самаре состоялись заключительные официальные соревнования лыжного сезона На старт вышли около 600 участников от 8 до 80 лет.
На старт вышли около 600 участников от 8 до 80 лет.

23 марта состоялись заключительные официальные соревнования лыжного сезона - на призы УСЦ "Чайка". Около 600 участников от 8 до 80 лет соревновались за призы, сообщается в твиттере Минспорта региона.

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