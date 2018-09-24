В Самаре состоялась встреча тренеров будущих звезд большого футбола
24 сентября 2018 10:20
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В минувшие выходные в Самаре состоялся второй Всероссийский Слёт Партнёров Школы Футбола Like. На мероприятие съехались руководители школ со всех уголков страны.
Началась программа слёта с посещения тренировок сборных команд "Смена" 2011, 2010 и 2009 г.р. Вместе со старшим тренером школы Ильдаром Рамильевичем Ахметжановым был произведен подробный разбор учебно-тренировочных занятий.
На следующий день прошла обширная лекционная программа. Главный тренер Академии Футбола имени Юрия Коноплёва Игорь Леонидович Кечаев поделился своим опытом в подборе и управлении тренерским составом, рассказал о своих приоритетах в подготовке юных футболистов на этапе 7-11 лет и ответил на многочисленные вопросы.
Затем состоялось долгожданное выступление известного маркетолога Ильи Калядина. Блок маркетинга на этот раз представили эксперты по интернет продвижению Вячеслав Малафеев и Дмитрий Красильников. Они рассказали об инновационных инструментах для работы в социальных сетях.
И конечно вечером в Футбольном Центре "Смена" состоялся товарищеский матч.
Программу слёта завершила лекция еще одного постоянного эксперта Школы Футбола Like - детского нейропсихолога Елизаветы Джорухян. Она поделилась своими знаниями о том, как находить правильный подход к самым разным детям.
«Мы с удовольствием делимся окружающими секретами своих успехов и по созданию федеральной сети детских футбольных школ и по воспитанию достойной смены для большого футбола.
Кстати, год назад Илья Калядин уже поделился с нашими партнерами бесценными секретами ведения успешных переговоров. На этот раз мы погрузились в тему еще чуть глубже
Важно отметить, что Слёт Партнеров Школы Футбола Like как всегда был полезен не только выступлениями великолепных экспертов, но и возможностью живого общения и обмена опытом между руководителями футбольных школ из разных уголков России!», отметил Дмитрий Петров, директор Школы Футбола Like.
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