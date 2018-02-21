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В Самаре состоится торжественное закрытие турнира юных хоккеистов «Золотая шайба»

21 февраля 2018 13:36
155
В Самаре состоится торжественное закрытие турнира юных хоккеистов «Золотая шайба» В программе награждение и выступление победителей.
В программе награждение и выступление победителей.

22 февраля в 14.30 по адресу крытый ледовый каток «Кристалл» (г. Самара, 23 км. Московского шоссе) состоится торжественное закрытие турнира юных хоккеистов «Золотая шайба».
В программе:
- Выступление воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва №1
- Команды-победительницы будут награждены за 1,2,3 место в 5 группах:
Сельские команды (старшая возрастная группа)
Сельские команды (средняя возрастная группа)
Городские команды (старшая возрастная группа)
Городские команды (средняя возрастная группа)
Городские команды (младшая возрастная группа)
- Выступление воспитанников Детской юношеской спортивной школы №10 г.о. Самара.

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