В Самаре состоится торжественное закрытие турнира юных хоккеистов «Золотая шайба»

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22 февраля в 14.30 по адресу крытый ледовый каток «Кристалл» (г. Самара, 23 км. Московского шоссе) состоится торжественное закрытие турнира юных хоккеистов «Золотая шайба».В программе:- Выступление воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва №1- Команды-победительницы будут награждены за 1,2,3 место в 5 группах:Сельские команды (старшая возрастная группа)Сельские команды (средняя возрастная группа)Городские команды (старшая возрастная группа)Городские команды (средняя возрастная группа)Городские команды (младшая возрастная группа)- Выступление воспитанников Детской юношеской спортивной школы №10 г.о. Самара.