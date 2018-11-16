В Самаре состоится матч любительского футбола «Уличный красава»
16 ноября 2018 14:11
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Всероссийская акция Молодежки ОНФ «Уличный красава» проходит при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Ассоциациитстуденческих спортивных клубов России в 4 этапа.
На первом этапе о своем участии в акции заявили 87 команд из городов и поселков Самарской области. В муниципалитетах прошли отборочные матчи.
Победители муниципального этапа – 18 команд из 9 муниципалитетов – приедут на стадион «Локомотив» сражаться за первенство в регионе.
Две команды регионального турнира, которые станут известны уже 17 ноября (в субботу), примут участие в соревнованиях с юными футболистами из всех регионов Приволжского федерального округа уже в начале декабря.
Финальные игры всероссийского уровня пройдут на одном из стадионов, принимавших матчи чемпионата мира по футболу в 2018 года. Главный приз «Уличного красавы» – сертификат на установку футбольного поля во дворе команды-победителя, передает пресс-служба облправительства.
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