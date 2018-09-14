В Самаре состоится чемпионат ПФО по боксу
14 сентября 2018 13:11
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С 17 по 21 сентября в "МТЛ Арене" (Самара, ул. Советской Армии, 253а) состоится чемпионат Приволжского федерального округа по боксу на призы клуба бокса имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.
В соревнованиях примут участие более 170 спортсменов из 14 субъектов РФ: Нижегородская область, Самарская область, Республика Чувашия, Пензенская область, Удмуртская Республика, Пермский край, Ульяновская область, Республика Татарстан, Республика Мордовия, Кировская область, Саратовская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл.
Торжественное открытие - 17 сентября в 17:00. Вход свободный, сообщает Минспорта региона.
Фото pixabay.com
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