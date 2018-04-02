В Самаре состоится XVIII областная спартакиада среди инвалидов по спорту слепых

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15 апреля состоится XVIII областная спартакиада среди инвалидов по спорту слепых. В программе соревнований турниры по легкой атлетике (бег 60 метров, толкание ядра, прыжки в длину), армрестлинг, плавание и шашки.В спартакиаде участвуют спортсмены-инвалиды от 18 лет до 60 лет, представляющие муниципальные образования Самарской области. Состав команды – до 8 человек, в том числе от одного до шести участников независимо от пола, руководитель команды, сопровождающий.Организаторами Спартакиады являются министерство спорта Самарской области, министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий», Самарское региональное отделение Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых».Соревнования спартакиады пройдут на спортивных объектах "Ипподром Арена" (Самара, пр. Кирова, 320а) и Дворец спорта (Самара, ул. Физкультурная, 101).Об этом сообщает минспорта региона.Соревнования лично-командные. Один участник принимает участие только в одной дисциплине программы.Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве спартакиады награждаются дипломами и медалями.Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками и дипломами, участники команд – медалями.Подведение итогов спартакиады проводится отдельно между городскими округами и муниципальными районами.Всем участникам, принимающим участие в спартакиаде, вручается сувенирная продукция.