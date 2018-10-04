В Самаре реализуется проект Народного фронта "Легенды спорта - детям"
4 октября 2018 13:26
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В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Легенды спорта – детям» в Самаре прошла «Зарядка с чемпионом». Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Валерий Захаревич провел урок физкультуры и мастер-класс по фехтованию для учащихся самарского спортивного лицея.
В спортивном мероприятии приняли участие координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев, а также автор и руководитель проекта ОНФ «Легенды спорта – детям» Светлана Галактионова.
Валерий Захаревич в спортивном зале ЦСК ВВС провел с учащимися спортивного лицея занятия по разминке, спортивные старты. Тренер устроил им настоящую силовую тренировку, состоящую из целого комплекса различных упражнений. Разминка продолжилась эстафетой на время и мастер-классом по фехтованию. Ребята наперебой задавали вопросы и получали ответы и разъяснения. Живое общение со звездой армейского спорта завершилось фотографированием на память.
Для гостей была организована небольшая экскурсия по музею спортивных достижений Самарской области.
«Среди проектов Общероссийского народного фронта проект «Легенды спорта – детям» занимает особое место. Примером великих, легендарных спортсменов – чемпионов мира, Олимпийских игр – мы даем нацеленность детям на ежедневный труд, на достижение высоких результатов, а также мы ориентируем их на служение родине и формируем желание добиваться успехов не только в спорте, но и в труде», – пояснил цель проекта ОНФ Владимир Гутенев.
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