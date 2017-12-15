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В Самаре пройдет областной турнир юных хоккеистов «Золотая шайба»

15 декабря 2017 12:56
59
В Самаре пройдет областной турнир юных хоккеистов «Золотая шайба». Мероприятие состоится в субботу, 16 декабря.
Мероприятие состоится в субботу, 16 декабря.

16 декабря на 23 км Московского шоссе (крытый ледовый каток «Кристалл») в Самаре состоится открытие областного турнира юных хоккеистов «Золотая шайба».
На открытии ожидается присутствие врио Губернатора Самарской области, члена Президиума Генерального Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.И. Азарова; главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана; депутата Самарской Губернской Думы, генерального директора ООО «Газпром трансгаз Самара» В.А. Субботина; зам. секретаря по проектной деятельности Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» М.Г. Сидухиной; координатора проекта «Золотая шайба», члена Регионального политического совета Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.И. Чигенева; вице-президента федерации хоккея России – председателя координационного совета «Приволжский» В. А. Асеева.

Программа мероприятия:
13.30 – символический вброс шайбы и открытие турнира Дмитрием Игоревичем Азаровым
13.40-14.10 Матч между командами девочек
14.10-15.10 Матч за III и IV место
15.20-16.20 Матч за I и II место
16.30 Награждение
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