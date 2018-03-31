В Самаре пройдет Космический забег
31 марта 2018 09:25
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Третий год подряд участники соберутся на открытом легкоатлетическом забеге, посвященному Дню космонавтики, который состоится 7 апреля на набережной Реки Волга, возле памятнику Григорию Засекину.
Космический Забег в очередной раз пройдет под лозунгом "Будь первым - вторых не помнят!". Ведь все знают кто первым из людей полетел в космос. А вот со вторым человеком не всегда ответы правильные. В нашем случае это означает, что в жизни, как и в спорте, нужно стремиться всегда к первому месту, и тогда победа не заставит себя ждать.
Начало программы в 9.00
Дистанции: 2,5 км, 5 км, 10 км, Корпоративный забег 5*2,5 км, Детский забег на 530 метров.
Всем финишерам уникальная коллекционная медаль. Победителям призы и подарки.
Награждение в абсолютном зачете на всех дистанциях и по возрастным категориям на дистанциях 5 и 10 км.
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