В Самаре пройдет Космический забег

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Третий год подряд участники соберутся на открытом легкоатлетическом забеге, посвященному Дню космонавтики, который состоится 7 апреля на набережной Реки Волга, возле памятнику Григорию Засекину.Космический Забег в очередной раз пройдет под лозунгом "Будь первым - вторых не помнят!". Ведь все знают кто первым из людей полетел в космос. А вот со вторым человеком не всегда ответы правильные. В нашем случае это означает, что в жизни, как и в спорте, нужно стремиться всегда к первому месту, и тогда победа не заставит себя ждать.Начало программы в 9.00Дистанции: 2,5 км, 5 км, 10 км, Корпоративный забег 5*2,5 км, Детский забег на 530 метров.Всем финишерам уникальная коллекционная медаль. Победителям призы и подарки.Награждение в абсолютном зачете на всех дистанциях и по возрастным категориям на дистанциях 5 и 10 км.