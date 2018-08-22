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С 11 августа по 2 сентября 2018 года в Самаре проходит юбилейная V Спартакиада для IT-разработчиков — главное событие лета для всех айтишников нашего региона. 30 компаний-участников и 600+ спортсменов будут выяснять кто быстрее, выше, сильнее в 32–х дисциплинах, начиная с киберспорта заканчивая тяжелой атлетикой.Соревнования будут проходить каждые выходные и завершаются торжественными награждением победителей и призеров Спартакиады, которое состоится 2 сентября в 18:30 на базе отдыха “Олимп”.На сегодняшний день уже известны имена сильнейшим по велогонкам, киберпорту и шахматам. Впереди (25 и 26 августа) настольный теннис, плавание, пляжный волейбол и мини-футбол. А 1 и 2 сентября всех ждет самая насыщенная программа соревнований — будем отрываться по полной. В программе: бег на 5000 м, кроссфит, армреслинг, лазертаг, стрельба из пневматического оружия и многое другое.