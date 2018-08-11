В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
11 августа 2018 18:17
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Трак Тур Harley-Davidson проходит 11-12 августа, с 10.00 - 20.00 по адресу: г. Самара, ул Авроры, 154. Горожанам представят 23 топовых модели байков знаменитого бренда Harley-Davidson.
Два дня на специальной площадке всем гостям представится уникальная возможность совершить тест-драйв любой представленной модели (18+).
В последние годы мотоцикл набирает всё большую популярность и становится полноценным участником дорожного движения, без которого уже нельзя представить Самару. Поэтому целью мероприятия является привлечение внимания к мотодвижению, к правилам безопасности на дороге.
Работают развлекательные площадки, детская зона. Завершением дня станет концерт Юлии Чичериной. Он начнется 11 августа в 21:00 на площадке Bar Route 66, который располагается на втором этаже дилерского центра Harley-Davidson.
Фото: Дильдина Светлана.
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