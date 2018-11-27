В Самаре появится новая ледовая площадка в рамках конкурса «Голосуй за свой каток!»

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Рады поделиться новостью, что в Самаре появится новый каток! Строительство спортивного объекта организовал бренд NIVEA, который уже пять лет проводит Всероссийский конкурс «Голосуй за свой каток!», направленный на реконструкцию заброшенных дворовых площадок.Автором победной заявки на ремонт самарского катка стала Елизавета Бурцева, руководитель Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Самары.Она рассказала, что раньше в густонаселенном районе была популярная у жителей города ледовая площадка, но позже она пришла в негодность, а средств на реставрацию небыло. Именно поэтому Елизавета написала заявку на участие местного катка в конкурсе.На сегодняшний день ремонт ледовой площадки идет полным ходом. Восстановление катка проходит несколько стадий: разработку технического проекта, его согласование садминистрацией города, начало строительных работ и установку ледового покрытия. О точных датах открытия станет известно чуть позже.Новый каток появится в декабре на Запорожской улице, 24 во дворе школы № 176 и станет удобным местом отдыха для нескольких десятков семей.Фото pixabay.com