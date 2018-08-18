В Самаре открылся 50-й юбилейный чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих

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17 августа на площади Славы Самары состоялась торжественная церемония открытия 50-го чемпионата мира Международного совета военного спорта (CISM) по плаванию.Торжественная церемония открытия началась с прохода участников соревнований с флагами своих стран, а также выноса флагов Российской Федерации и флага Международного совета военного спорта (CISM) военнослужащими роты Почетного караула под исполнение военным оркестром «Преображенского марша» и торжественных речей.Затем последовала самая интересная и красочная часть церемонии открытия. Для приветствия участников и зрителей чемпионата был выполнен торжественный проход пилотажной группы Центрального спортивного клуба Армии на легендарных отечественных вертолетах Ми-2. Четыре вертолета пронесли над площадью флаги Российской Федерации, Вооруженных сил, ЦСКА и Международного совета военного спорта.Даже начавшийся дождик не смог испортить отличного настроения гостей и зрителей торжественной церемонии открытия.Церемония открытия завершилась выступлением парашютистов Центрального Спортивного клуба Армии. С флагом Российской Федерации совершил прыжок мастер спорта международного класса, четырехкратный чемпион мира, чемпион Европы Валентин Прокопьев. С флагом Международного совета военного спорта прыжок совершил мастер спорта международного класса, четырехкратный чемпион мира Антон Филиппов, с флагом Центрального спортивного клуба Армии заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира - Алексей Буренин.Чемпионат завершится 22 августа.