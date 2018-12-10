В Самаре началась продажа абонементов на матчи "Крыльев Советов"

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С 10 декабря в Самаре поступают в продажу абонементы на оставшиеся шесть домашних матчей ФК "Крылья Советов" в весенней части РПЛ."КС" весной ждут встречи с казанским "Рубином", московским "Спартаком".Стоимость - от 1750 рублей, действуют скидки для учащихся спортивных школ, инвалидов 1 и 2 групп, детей.Купить абонемент можно в клубных магазинах "Крыльев" на стадионе "Металлург" (ул. Строителей, 1) с 10:00 до 19:00, а также в ТЦ "Сила Спорта" (Московское шоссе, 17) с 10:00 до 21:00, пишет Самру.ру.