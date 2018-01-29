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В Самаре наберут 1400 стюардов для проведения Чемпионата мира по футболу

29 января 2018 12:33
234
В Самаре наберут 1400 стюардов для проведения Чемпионата мира по футболу Кандидатуры выберут до 15 марта.
Кандидатуры выберут до 15 марта.

В Самарской области стартовал набор стюардов для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. До 15 марта организаторы выберут 1400 жителей региона, которые будут работать на стадионе «Самара Арена» в дни проведения матчей Чемпионата.

Стать стюардом могут совершеннолетние граждане Российской Федерации, не имеющие ограничений по здоровью. Стюарды будут работать на стадионе «Самара Арена» в дни проведения игр Чемпионата в Самаре. Они будут контролировать потоки болельщиков, следить за соблюдением общественного порядка, помогать маломобильным гражданам попасть на стадион.

Кроме возможности поработать на крупнейшем международном событии, для стюардов будет организовано обучение по программам Российского футбольного союза и FIFA. После прохождения обучения они получат сертификат международного образца, с которым можно будет работать на футбольных соревнованиях любого уровня.

Для того, чтобы стать стюардом необходимо зарегистрироваться на сайте якоманда.рф до 15 марта 2018 года. После этого все кандидаты будут приглашены на личное собеседование, по результатам которого будут выбраны будущие стюарды. Они пройдут обучение, и с ними заключат договоры. Работа будет оплачиваться.
Просим разместить информацию на ваших информационных ресурсах. Также просим рассмотреть возможность приглашения представителей организационного комитета на интервью или для участия в передаче.
Дополнительная информация для СМИ: Дьячков Дмитрий, начальник информационно-аналитического отдела МБУ г.о. Самара «СДМ», 8(846) 341-45-17, 8 (927) 696-04-66, e-mail: public@samdm.ru, на официальном сайте http://samdm.ru/ или в социальной сети Вконтакте https://vk.com/stewardsmr2018
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Комментарии



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