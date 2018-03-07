В Самаре на стадионе "Локомотив" прошел товарищеский матч ветеранов "Крыльев" и сборной команды облправительства

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В Самаре на стадионе "Локомотив" прошел товарищеский матч ветеранов ПФК "Крылья Советов" и сборной правительства Самарской области.В матче принял участие наставник "Крыльев Советов" Андрей Тихонов. Он сыграл по тайму за каждую из команд.Встреча завершилась вничью – 1:1, сообщает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"